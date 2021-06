Ripulitura della spiaggia di San Basilio di Marina di Pisticci

Memorabile giornata, quella organizzata ieri, 6 giugno, domenica, dal coordinamento Provinciale e dal circolo del comune di Pisticci di Fratelli d’Italia all’insegna del rispetto per l’ambiente e dell’impegno civile da parte di molti volenterosi cittadini e simpatizzanti di “Fratelli d’Italia” che, muniti di guanti, pinze ed appositi sacchetti, hanno provveduto alla raccolta differenziata dei rifiuti presenti sulla spiaggia, compreso un grosso pneumatico.

I rifiuti, poi, opportunamente suddivisi per categorie, sono stati ritirati dai mezzi della ditta ECOWASH, che ha provveduto a riporli negli appositi cassonetti in uso presso la propria azienda.

A tutte queste persone che hanno dimostrato con i fatti il proprio rispetto per l’ambiente, va un grande e sincero ringraziamento da parte del commissario del circolo “Sergio Ramelli” di Pisticci, Francesco Di Benedetto, e da parte del segretario provinciale di Fratelli d’Italia, nonché consigliere Regionale dr. Gianmichele Vizziello.

Correlati