Terzo pass per il Pugilato con Testa, dopo Carini e Sorrentino. Grande prova per Mohuiidine che esce a testa alta.

Terza giornata di gare in quel del Grand Dome di Parigi in cui è in corso di svolgimento il Torneo Europeo di qualificazione Olimpica. Dopo i due pass Tokyo 2020 ottenuti ieri da Angela Carini (69) e da Giordana Sorrentino (57 Kg), oggi è arrivato quello nei 57 Kg a firma della talentuosa Irma Testa, che si è imposta per 5-0 sulla croata Cacic nel quarti di finale. Domani (7/6) la boxer campana sarà impegnata in semifinale contro la Nechita (ROMANIA).



Nulla da fare per il 91 Kg Aziz Abbes Mouhiidine, sconfitto nei quarti dal Campione del Mondo Russo Gadzhimagomedov. Il pugile campano ha comunque dato vita a una prestazione di altissimo livello tecnico e tattico, vista la sua giovanissima età, che fa ben sperare in prospettiva futura.



“Match tranquillo oggi per la Testa – ha commentato l’Head Coach Emanuele Renzini – che si è misurata contro un’avversaria non impegnativa, conquistando un terzo meritatissimo pass per l’Italia. C’è molto rammarico per Abbes autore di una prova superlativa, ha fatto veramente il match della vita sul ring con il campione mondiale. A mio avviso, la prima ripresa, data al russo, è stata determinante ai fini del risultato finale. Nel primo round Abbes è andato decisamente meglio del russo, che si è visto assegnare un 4-1. Verdetto parziale che ha costretto il nostro a dare tutto nella seconda per vincerla. Uno sforzo che ha compromesso la terza ripresa, in cui ha prevalso il suo avversario. Peccato davvero. Aspettiamo domani per completare la rosa dei qualificati”.



Domani, oltre al già citato match della Testa, ci saranno quelli della Sorrentino e della Carini, impegnate nelle rispettive semifinali, ma soprattutto quello di spareggio, con in palio un pass per i Giochi nei 60Kg, tra la nostra portacolori Rebecca Nicoli e la greca Pita.





INFO TORNEO



QUALIFICATE: ANGELA CARINI 69 KG; GIORDANA SORRENTINO 51 KG; IIRMA TESTA 57 Kg



Di seguito il programma gare degli azzurri:



4/6



8° 75 Kg DONNE: Canfora vs Demir (TUR) 0-5



8° 81 Kg UOMINI: Fiori vs Khataev (RUS) 1-4



8° 57 Kg DONNE: Testa vs Vorontsova (RUS) 5-0



8° 60 Kg DONNE: Nicoli vs Triebelova (SVK) W RSCI 3 ROUND



5/6



8° 91 Kg UOMINI: Mouhiidine vs Ylas TUR 5-0



4° 51 Kg DONNE: Sorrentino vs Radanovic SRB 3-2



4° 69 Kg DONNE: Carini vs Sovinco FRA 5-0



4° 60 Kg DONNE: Nicoli vs Dubois ENG 0-5



6/6



4° 57 Kg Testa vs Cacic CRO 5-0



4° 91 Kg Mouhiidine vs GADZHIMAGOMEDOV RUS 0-5



7/6



Semifinale 57 Kg Testa vs Nechita ROM



Semifinale 51 Kg Sorrentino vs Davison GBR



SPAREGGIO QUALIFICAZIONE 60 KG: NICOLI vs PITA GRE



Semifinale 69 Kg Carini vs Apetz GER



AGONE VISIBILE SU OLYMPIC CHANNEL



Si ricorda che, per quanto riguarda questa competizione, sono ancora in corsa 7 atleti azzurri:



5 Donne:



51 KG (PASS OLIMPICO PRIME 6) Giordana Sorrentino QUALIFICATA



69 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 5) Angela Carini QUALIFICIATA



57 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 6) Irma Testa QUALIFICATA



60 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 6) Rebecca Nicoli ALLO SPAREGGIO vs PITA GRE



75 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 4) Assunta Canfora ELIMINATA



2 Uomini :



91 Kg (PASS OLIMPICO PRIMI 4) Abbes Aziz Mohuiidine ELIMINATO



81 Kg (PASS OLIMPICO PRIMI 6) Simone Fiori ELIMINATO



Eliminati a Londra: Manuel Cappai (52 Kg.), Francesco Maietta (57 Kg.), Paolo Di Lernia (63 Kg.), Vincenzo Mangiacapre (69 Kg.), Salvatore Cavallaro (75 Kg.) e Clemente Russo (+91 Kg.), che non poté gareggiare ai preliminari a causa di un’indisposizione fisica.





PROSSIMI STEP





24 Luglio – 8 Agosto: TOKYO 2020



ITALIA TEAM TORNEO QUALIFICAZIONE OLIMPICA



UOMINI



81 Kg Simone FIORI GS Fiamme Oro



91 Kg Abbes Mouhiidine GS Fiamme Oro



DONNE



51 Kg Giordana SORRENTINO CS Carabinieri



57 Kg Irma TESTA GS Fiamme Oro



60 Kg Rebecca NICOLI GS Fiamme Oro



69 Kg Angela CARINI GS Fiamme Oro



75 Kg Susie Canfora GS Fiamme Oro



STAFF

TEAM LEADER: Vittorio LAI



DT: Emanuele RENZINI



COACH: Gennaro MOFFA

COACH: Riccardo D’ANDREA



FISIOTERAPISTA: Fabio MORBIDINI

MASSAGGIATORE: Pierluigi PANTINI

