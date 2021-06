PISTICCI DOMENICA 6 GIUGNO. ORGANIZZATA DA FRATELLI D’ITALIA: GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE ECOLOGICA A LIDO SAN BASILIO.

PISTICCI. Una giornata di importante sensibilizzazione ecologica al lido di SAN Basilio di Marina di Pisticci. E’ organizzata per domenica 6 giugno dal Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Giovanni Vizziello in collaborazione con il coordinatore cittadino di Pisticci, Francesco Di Benedetto con i responsabili dei Circoli politici della provincia di Matera. Il tema è quello della sensibilizzazione su ecologia e raccolta differenziata per cercare di contribuire a diffondere sempre di più la cultura per il rispetto della natura, partendo dal presupposto che il mare è patrimonio dell’uomo e le spiagge sono patrimonio di tutta la nostra comunità, che vanno curate e rispettate come si deve. L’interessante iniziativa di Fratelli d’Italia mira ad una campagna che lasci il segno e una impronta verso tutti coloro che si presenteranno con un rifiuto riciclabile di vetro, plastica o carta a cu verranno consegnate in modo simbolico delle ciabatte estive targate Fratelli d’Italia. Una nobile iniziativa quella del partito di Giorgia Meloni, che vuole sensibilizzare al massimo il problema dell’ambiente anche al di fuori dell’ambito domestico ( casa) attraverso il motto “ oggi nelle nostre spiagge, domani anche nelle città”. Un modo per ricordare e tutti perché tutti possano contribuire a lasciare ai nostri figli un mondo migliore e soprattutto più pulito. L’incontro è previsto per le ore 9.00 di domenica 6 giugno al Lido San Basilio di Marina di Pisticci.

MICHELE SELVAGGI