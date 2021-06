Il Signor Prestito CMB Matera comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo, per la stagione sportiva 2021/22, con il giocatore Nicola Arvonio.

Laterale classe 96’, un giovane talento mancino di scuola campana ancora alla corte di mister Lorenzo Nitti. Dopo la prima stagione con i colori biancazzurri e l’esordio nella massima serie, Nicola Arvonio rinnova con il CMB Matera. Nella prima stagione in Serie A il numero 17 biancazzurro ha realizzato il suo primo gol nel massimo campionato, nel match contro la Feldi Eboli e ha contribuito, per tutta la stagione, a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società con impegno e lavoro di squadra. Una stagione sicuramente positiva per prestazioni e impegno mostrato, ancora insieme per altri grandi obiettivi.

Le prime parole di Nicola: “Quella al CMB è stata la mia prima stagione in serie A. Mi è servita tantissimo per crescere come calcettista e come persona anche grazie all’aiuto di mister Nitti e della società. A livello generale sono contento perché abbiamo centrato gli obiettivi stagionali con la partecipazione alla Final Eight e ai Playoff Scudetto. A livello personale sono contento di essere riuscito a dare una mano alla causa CMB quando sono stato chiamato in causa. Se parliamo di emozioni non posso non ricordare l’esordio in serie A e il primo goal contro Eboli. Spero che nella prossima stagione riuscirò a far sentire ancora di più il mio contributo #ForzaCMB”

Le dichiarazioni del direttore sportivo Pascale: “Arvonio è una di quelle conferme importanti in ottica futura, si tratta di un giovane con buone prospettive che ha lavorato tanto e seriamente nel corso di tutta la stagione. È una conferma che dimostra quando la buona volontà e l’impegno unito alle qualità tecniche ripagano sempre”.

Il video di presentazione è QUI