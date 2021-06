Giornata mondiale dell’Ambiente, Bardi: “Ambiente è l’identità della Basilicata”

“Prendersi cura del pianeta che viviamo e lasciarlo migliore di come lo abbiamo trovato, è un dovere di tutti i cittadini. E per chi ricopre ruoli di responsabilità politica, la tutela dell’ambiente deve rappresentare un impegno quotidiano, perché le decisioni assunte oggi andranno inevitabilmente a riflettersi sulle generazioni che verranno”.

È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente che si celebra oggi.

“Il tema scelto per l’edizione di quest’anno – ricorda il presidente Bardi – è il ripristino degli ecosistemi danneggiati dall’uomo. In tutte le parti del mondo, inclusa la Basilicata, le attività umane hanno condizionato, e continuano a farlo, la vita dei territori. Per questo è importante che, a tutti i livelli, ciascuno faccia la propria parte per individuare il giusto compromesso tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale.

La Regione Basilicata intende garantire ai lucani la massima vigilanza ambientale, promuovere interventi per rafforzare la consapevolezza su queste tematiche e avviare una duratura transizione ecologica. L’Ambiente è l’identità della Basilicata, è il futuro della nostra terra, è l’opportunità dei nostri giovani. È il verde delle nostre pianure, colline, montagne, che si unisce all’azzurro dei nostri fiumi, laghi, mari. È questa la grande ricchezza del nostro territorio, che dobbiamo difendere, tutelare, ma anche promuovere e valorizzare come grande opportunità di sviluppo sostenibile”, conclude Bardi.