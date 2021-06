NOEMI FEAT. CARL BRAVE DA OGGI 4 GIUGNO IN RADIO E IN DIGITALE IL BRANO INEDITO “MAKUMBA.

NOEMI

FEAT. CARL BRAVE DAL 4 GIUGNO IN RADIO E IN DIGITALE IL BRANO INEDITO

“MAKUMBA”Al via oggi le prevendite per “Metamorfosi Summer Tour”! Multilink per streaming/download: MAKUMBA.lnk.to/makumba Sarà in radio e sulle piattaforme digitali dal 4 giugno il nuovo brano inedito di Noemi, “Makumba” (Columbia Record/Sony Music), in uno straordinario duetto con Carl Brave. Il producer romano da 29 Dischi di Platino e oltre 2 milioni di streaming mensili su Spotify, firma anche la produzione del brano che mescola pop e indi a calde sonorità esotiche.

Con “Makumba” Noemi prosegue il lavoro di ricerca iniziato con “Metamorfosi” e “Glicine”, recentemente certificato Platino, e incontra uno degli esponenti di spicco della scena alternativa romana che ormai da qualche tempo sta vivendo un momento magico.Noemi e Carl Brave si divertono in un brano positivo, brillante e fresco, che rispecchia il mood del loro incontro personale e artistico e dell’estate in arrivo. Versatile come pochi artisti in Italia, nella sua decennale carriera Noemi ha duettato con alcuni dei più grandi nomi del panorama nazionale, riuscendo sempre a lasciare un segno nelle sue collaborazioni, da Fiorella Mannoia a Franco Battiato, fino ad uno dei maggiori esponenti del mondo urban, Inoki. E dopo i successi discografici, l’artista è pronta anche a tornare live con “Metamorfosi Summer Tour 2021“, prodotto e organizzato da Friends and Partners. Le prime date annunciate sono: 4 luglio Ferrara (Piazza Trento Trieste), 7 agosto Civitanova Marche (MC) (Arena del Mare), 6 settembre Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica), 11 settembre Milano (Carroponte).Le prevendite si aprono oggi alle 18.00 su ticketone.it.