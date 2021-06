Il dj / producer vincitore di un Grammy AwardCALVIN HARRIS Da oggi in radio e in digitale con il nuovo singolo estivo “BY YOUR SIDE”feat. TOM GRENNAN

Il dj/producer vincitore di un Grammy AwardCALVIN HARRISDa oggi in radio e in digitale con il nuovo singolo estivo “BY YOUR SIDE”feat. TOM GRENNANEntra oggi in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “BY YOUR SIDE” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo estivo del Dj/producer multiplatino, vincitore di un Grammy Award CALVIN HARRIS, insieme al cantautore britannico TOM GRENNAN.



Il brano, caratterizzato da sonorità fresche ed energiche che trasmettono la positività e la spensieratezza tipiche dell’estate, è accompagnato anche da un lyric video visibile al seguente link: (https://www.youtube.com/watch?v=xgCq8hnpRDo ). Dj e producer scozzese tra i più acclamati al mondo e vincitore di un Grammy Award, Calvin Harris è l’artista di riferimento per la musica pop-dance. Tra le sue hit mondiali, anche “One Kiss” feat. Dua Lipa e “Promises” feat. Sam Smith e Jessie Reyez, che contano oltre 1 MILIARDO di stream e hanno raggiunto la Top 10 dell’airplay radiofonico in Italia. Acclamato dalla critica, Tom Grennan è stato descritto da Gq UK come “uno dei giovani e brillanti talenti musicali del paese”, semplicemente “epico” da NME, e elogiato dal The Sun come “l’ultimo rock star della generazione Z”. Il suo ultimo singolo “Little Bit Of Love”, è attualmente in rotazione radiofonica edè contenuto nel suo nuovo album “Evering Road” che ha raggiunto il #1 della classifica del Regno Unito, ed è stato anche il settimo album più ascoltato nel mondo su Spotify nel primi tre giorni dalla pubblicazione.

