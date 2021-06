TESHER X JASON DERULO“JALEBI BABY”



In radio la hit estiva già diventata virale



Tesher, canadese ma di origine Indiana, scrive canzoni in stile Bollywood, mescolando l’Hindi all’inglese. Adesso, dopo anni passati a fare i mashup delle canzoni presenti nelle classifiche Top 40 e la musica indiana, ha cominciato a lavorare e scrivere canzoni inedite.La hit in questione è “Jalebi Baby”, una canzone bilingue il cui tema è il jalebi, il classico dessert indiano.La canzone originale è già un successo social, diventando virale in pochissimo tempo su TikTok, e Jason Derulo non ha perso tempo per collaborare e mettere la propria firma al pezzo registrando una nuova versione in collaborazione con Tesher.La nuova versione, in uscita Venerdì 28 Maggio, ha tutti i requisiti per ripercorrere i grandissimi successi ottenuti con la versione originale e farci ballare sulle note di “Jalebi Baby”.