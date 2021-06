IIS Pitagora di Policoro: Presentazione del libro “La guerra di Nina” di Imma Vitelli

La guerra di Nina è il titolo del romanzo di Imma vitelli, edito da Longanesi, che verrà presentato sabato 5 giugno, nell’Aula Magna dell’Istituto Pitagora di Policoro, a partire dalle ore 10:00. Il romanzo è ambientato in Siria, durante la guerra del 2009 e narra le vicende di Nina e Omar e del loro amore. Le varie tappe di questo amore si arricchiscono di incontri e amicizie, di vicissitudini che aprono a scoperte non sempre all’altezza delle attese dei protagonisti. Incontri che inevitabilmente avranno un certo peso anche sul futuro della storia dei due giovani. La storia si dirama in un intreccio di vite e di sentimenti, di incontri curiosi, per certi versi e scoperte drammatiche. Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autrice Imma Vitelli, la dirigente scolastico, prof.ssa Maria Carmela Stigliano, la prof.ssa Carmela Romano, il prof. Francesco Roseto, in qualità di presidente del presidio del libro di Policoro e la giornalista Roberta Zappalà, di Parole di vita, di Cosenza. Le conversazioni saranno intervallate dalla lettura di alcuni brani del romanzo e da alcuni interventi-domande delle studentesse e degli studenti della Scuola, che da ogni aula, mediante dispositivi elettronici a loro disposizione, saranno collegati mediante la piattaforma zoom.

