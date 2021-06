LFF 2021: QUARTO INCONTRO FORMATIVO PER LA GIURIA POPOLARE

Venerdì 4 giugno 2021 alle ore 19.30 si terrà, presso il CineParco Tilt di Marconia e on line, l’incontro dal titolo “Lettura e analisi filmica” con Massimo Causo, critico cinematografico.

Quarto appuntamento della rassegna di incontri di in-formazione per la giuria popolare del Lucania Film Festival organizzati dall’Associazione Allelammie.

Venerdì 4 giugno 2021 a partire dalle ore 19.30 presso il CineParco Tilt, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, e in diretta streaming, avrà luogo, l’incontro “Lettura e analisi filmica” a cura di Massimo Causo.

Critico cinematografico, docente e festival programmer, Causo stimolerà l’occhio critico degli ottantadue giurati fornendo loro i concetti chiave attraverso i quali sarà possibile non solo leggere un film, ma anche scriverne una buona recensione.

Un altro tassello da aggiungere al percorso della giuria popolare che valuterà, in maniera qualificata, le opere in concorso alla 22esima edizione del Lucania Film Festival, in programma dal 7 all’11 agosto 2021.

Gli ultimi due incontri si terranno:

venerdì 09 luglio 2021 – ore 19:30 – Lettura e analisi film – Oscar 2021, Sundance 2020, Venezia 2020. Docente: Valerio Caprara

venerdì 30 luglio 2021 – ore 19:30 – Lettura e analisi film – LFF 2020.

MASSIMO CAUSO – BREVE NOTA BIOGRAFICA

Critico cinematografico, festival programmer e docente.

Nato a Taranto nel 1965, ha iniziato il suo percorso professionale anche grazie al Premio Adelio Ferrero di Alessandria, riservato a giovani saggisti, video saggisti e critici di cinema.

Ha collaborato e collabora con le principali riviste italiane (Filmcritica, Cineforum, Duel, Panoramiche, Sentieri Selvaggi, Il Ragazzo Selvaggio), e con l’Enciclopedia del Cinema Treccani.

È stato membro della commissione della Sic, una sezione parallela della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, consulente dell’Infinity Festival di Alba, componente della Commissione per la Cinematografia – Sezione Consultiva per i Film, insediata presso la Direzione Generale Cinema del MiBACT, nel triennio 2014/2016.

Ha insegnato Storia e Critica del Cinema presso l’Università del Salento e si è occupato attivamente della settima arte nelle scuole dell’obbligo e nei servizi sociali, avendo curato per dieci anni un laboratorio cinematografico in un Centro Diurno del Servizio di Salute Mentale di Taranto.

Ha pubblicato monografie su Kathryn Bigelow, Yılmaz Güney, Amir Naderi, Andrej Konchalovskij, Maurizio Nichetti, Francesco De Robertis, Michele Placido, Ugo Tognazzi, Lucia Bosè, Margherita Buy, Valeria Golino.

Dal 2007 è curatore della sezione Onde del Torino Film Festival, e nel 2020 è entrato a far parte del comitato di selezione del Concorso.

È nell’albo degli Esperti Formatori istituito dal Mibact/Miur nel Piano Nazionale di educazione visiva per le scuole.

Per maggiori informazioni: www.lucaniafilmfestival.it

Pagina Facebook https://www.facebook.com/LucaniaFF/