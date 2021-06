INCENDIO PARCO COMUNALE MARINA DI GINOSA, IL SINDACO VITO PARISI, INFORMA

Ciò che è accaduto stamattina al Parco Comunale di Marina di Ginosa è di una gravità inaudita. Stando ai primi accertamenti, risulterebbero più principi di incendio all’interno dell’area, in differenti punti e avvenuti nel giro di pochi minuti. Quello che è stato compiuto, è un vero e proprio attacco alla comunità, che poteva avere conseguenze gravissime. Per chi? Per cosa? Perché? Domande. Ce n’è una che, tuttavia, sorge spontanea: e se l’incendio fosse stato appiccato per far parlare i soliti noti? Magari in vista delle elezioni? Considerazione lecita! Vista la velocità di reazione di alcuni di loro sui social alla notizia e che l’incendio sarebbe di natura dolosa. Le speculazioni le lascio a chi è abituato a farle per professione o ambizione. Ma sarà fatta luce sull’accaduto attraverso le indagini delle autorità competenti e nelle sedi opportune.

Correlati