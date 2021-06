Giornata dell’ambiente : ecopulizia presso il Difesa Grande

Appuntamento alle 8.30 presso l’area “Marcuccio”

Una giornata di ecopulizia presso il bosco “Difesa Grande” di Gravina in Puglia si terrà in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, che quest’anno sarà dedicata alla salvaguardia degli ecosistemi. La manifestazione, in programma Sabato 5 Giugno con appuntamento fissato alle 8.30 presso l’area ristoro denominata “Marcuccio”, è organizzata dall’assessorato all’ambiente guidato da Aldo Dibattista, di concerto con l’assessore delegato al bosco, Felice Lafabiana, di concerto con la Seconda commissione consiliare all’ambiente, presieduta dal consigliere Salvatore Capone e composta dai consiglieri Francesco Colonna, Raffaella Colavito, Michele Tedesco e Michele Lorusso. “Grande partecipazione delle associazioni ambientaliste locali – commentano gli assessori Dibattista e Lafabiana – per le quali avevamo aperto una call pubblica nelle scorse settimane. Confidiamo anche nella partecipazione dei cittadini che siamo sicuri, aderiranno con grande slancio come sempre”. Indicazioni generali: “I partecipanti, se lo vorranno, – aggiunge Dibattista – potranno portare con sé un pranzo al sacco, mentre il materiale utile alla raccolta verrà fornito direttamente dal Comune di Gravina in Puglia”.

