CHVRCHES “HOW NOT TO DROWN” feat. ROBERT SMITH from THE CURE RADIO DATE 04/06

Disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 04/06 “HOW NOT TO DROWN”, il nuovo singolo del trio scozzese CHVRCHES feat ROBERT SMITH, il leggendario ed iconico frontman dei THE CURE.



Una collaborazione d’eccezione che evoca atmosfere anni ’80, in cui la voce inconfondibile del frontman dei The Cure si fonde alla perfezione con quella di Lauren Mayberry, volto femminile della band accanto ai due polistrumentisti Iain Cook e Martin Doherty.



“HOW NOT TO DROWN” conferma l’atteso ritorno discografico dei CHVRCHES. Si intitola, infatti, “SCREEN VIOLENCE” il prossimo album della band – il quarto in studio – in uscita il 27 agosto.



