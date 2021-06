PISTICCI. Agenti della Polizia di Stato, che si fanno onore. Durante i festeggiamenti in ricordo della giornata del 2 giugno, presso la Prefettura di Matera sono state conferite le onorificenze riconosciute dal Presidente della Repubblica a cittadini che si sono distinti per particolari meriti nei confronti della collettività. Lo ha reso noto il sindaco Viviana Verri, che personalmente, insieme al Prefetto e al Questore di Matera ha avuto modo di consegnare la medaglia d’argento al valore civile agli Assistenti Capo della Polizia di Stato del Commissariato di Marconia di Pisticci, Domenico Viggiano e Carlo Geronimo, resisi protagonisti durante l’anno 2013 a Pisticci, di un gesto eroico mettendo a repentaglio la propria vita. I due agenti, infatti, non esitarono ad intervenire in un fabbricato dove per una fuga di gas si era verificata una esplosione, riuscendo a trarre in salvo un abitante pochi istanti prima del cedimento del solaio. “ A nome di tutta la città di Pisticci – spiega il primo cittadino Verri – esprimo il sentito ringraziamento agli agenti Domenico e Carlo e a tutte le donne e gli uomini appartenenti alle Forze dell’Ordine, per il lavoro che quotidianamente svolgono a tutela della nostra sicurezza”.

MICHELE SELVAGGI