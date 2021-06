PROSEGUONO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 83, Baragiano /Picerno /Basentana

Dopo l’intervento di ripristino del movimento franoso all’altezza del Km 0+100 della Sp 83 nei pressi del l’hotel Bouganville, per un importo di 700.000 euro, altri 800.000 sono stati stanziati dalla Provincia di Potenza con la collaborazione dei Comuni dell’Area Interna Marmo Platano, per il restyling della pavimentazione stradale, segnaletica e messa in sicurezza di quella che è una delle arterie più importanti per il collegamento di tutto il territorio del Marmo Platano compreso la zona industriale di Baragiano/Balvano verso la Basentana.



Dopo gli accurati lavoro di pulizia delle cunette delle settimane scorse sono di fatto in corso i lavori di bitumazione e segnaletica.



Soddisfatti, dichiarano il Presidente della Provincia Rocco GUARINO e il Sindaco di Bella Leonardo SABATO comune Capofila dell’Area Interna Marmo Platano nonché consigliere provinciale, di ridare al territorio del Marmo Platano l’attenzione che merita.



Un ringraziamento a tutti i Sindaci dell’area che attraverso una programmazione attenta e di larghe vedute delle risorse a valere sull’asse viabilità che hanno interessati ed interesseranno nelle prossime settimane una serie di interventi sulle strade provinciali di appartenenza.



“Finalmente il territorio del Marmo Platano e’ al centro dell’agenda della Provincia di Potenza”, dichiara il Sindaco Leonardo SABATO. Il Presidente Rocco Guarino conferma l’impegno “per dare vita e corpo al progetto di Ente sempre più #LaCasadei100Comuni obiettivo che intendiamo rilanciare con i fondi che arriveranno ed una programmazione che interessi tutto il territorio provinciale”.

