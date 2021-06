“PretenDiamo Legalità”, il 3 giugno in Questura la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti vincitori

Si svolgerà giovedì prossimo 3 giugno alle ore 10.00 in Questura la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti delle tre classi vincitrici a livello provinciale del concorso “PtretenDiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Il progetto, giunto alla 4^ edizione, ha visto la partecipazione di 57 classi di 16 scuole di Matera e provincia, per un totale di oltre mille studenti frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.

Dopo la prima fase, in cui hanno ascoltato e rivolto domande a esperti funzionari della Polizia di Stato nel corso di incontri propedeutici svolti a distanza su piattaforma informatica, ragazzi e ragazze hanno prodotto disegni, plastici, testi, graphic novel e video per raccontare l’importanza della legalità nell’ambito di diverse problematiche di attualità che interessano i giovani, quali il bullismo, la violenza di genere, l’uso scorretto di internet, la criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nel mondo sanitario, ecc.

Alla premiazione, che si svolgerà nella Sala Palatucci nel rigoroso rispetto delle disposizioni di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, sono stati invitati, per ciascuna scuola vincitrice, i dirigenti scolastici, n.2 studenti in rappresentanza della classe vincitrice e l’insegnante referente per il progetto.