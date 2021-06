AUTOLETTURA CONSUMI IDRICI : PROSSIMA SCADENZA – Potenza, 1 giugno 2021

Acquedotto Lucano al fine di garantire l’emissione delle prossime bollette in linea con i consumi reali ed effettivi, ricorda agli utenti che è di prossima scadenza la comunicazione dell’autolettura che, di norma, può essere comunicata in qualsiasi momento dell’anno, ma per la prossima fatturazione prevista al 30 giugno 2021, potrà essere comunicata fino al 6 giugno 2021. Gli utenti, attraverso Codice Cliente e ULM (reperibili su una fattura precedente) potranno comunicare i consumi rilevati attraverso i seguenti canali messi a disposizione dal gestore del servizio idrico integrato:

Internet: accedendo alla pagina www.acquedottolucano.it nella sezione “Autolettura”;

accedendo alla pagina www.acquedottolucano.it nella sezione “Autolettura”; Telefono : contattando il numero verde 800 992 292 ( Digitare tasto 1);

: contattando il numero verde Digitare tasto 1); SMS : al numero 339 994 18 02

: al numero Telegram: registrandosi al servizio di autolettura

Accedendo al sito di Acquedotto Lucano, inoltre, si può cogliere l’occasione anche per scegliere una bolletta più comoda e sostenibile attraverso la domiciliazione bancaria dei pagamenti senza alcun costo aggiuntivo e addebiti puntuali, evitando di doversi recare presso istituti bancari o uffici postali per il pagamento della stessa. È inoltre possibile richiedere l’invio della bolletta direttamente via mail, ricevendola in modo istantaneo e completamente gratuito.

“L’autolettura dei consumi idrici si aggiunge all’intensa attività di letturazione dei misuratori che il gestore sta effettuando, attraverso gli operatori, su tutto il territorio servito – afferma l’amministratore unico di Acquedotto lucano, Giandomenico Marchese. Il gestore – prosegue Marchese- incentiva l’autolettura quale strumento corretto di controllo e certezza dei consumi e soprattutto di monitoraggio effettivo della bolletta”.