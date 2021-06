ALLEANZA PER IL TERRITORIO VUOLE UNA SVOLTA ROSA A FERRANDINA. IL DIRETTIVO DEL MOVIMENTO PUNTA ALLA COORDINATRICE PROVINCIALE E CONSIGLIERA COMUNALE TIZIANA PIRRETTI

Alleanza per il Territorio è pronta per dare un contributo alle amministrative del 2021 nei comuni del materano al voto ossia Ferrandina, Bernalda, Montescaglioso e Pisticci.

Fari puntati principalmente sulla città di Ferrandina dove il Movimento, insieme ad altri simpatizzanti che da tempo seguono con interesse e passione l’operato della Consigliera comunale, punta sulla sua coordinatrice provinciale Tiziana Pirretti.

Dopo una serie di incontri del nutrito direttivo guidato dal Sindaco di Tursi Salvatore Cosma a cui hanno partecipato, oltre alla Consigliera Pirretti, anche rappresentanti della società civile ferrandinese che hanno a cuore le sorti della propria città, nell’ultima assemblea tenutasi sabato 29 giugno, si è convenuto nel dare un incondizionato appoggio di gruppo ai futuri candidati alle prossime elezioni amministrative slittate ad ottobre 2021 per la situazione epidemiologica nazionale.

Il nocciolo della riunione viene riassunto dal Sindaco di Tursi Salvatore Cosma:

“Alleanza per il Territorio è pronto al dialogo con tutte le forze politiche e sociali ma personalmente, conoscendo Tiziana, quanto ha fatto per Ferrandina in questi 5 anni tra i banchi della opposizione o minoranza consiliare e alla guida del nostro gruppo nelle vesti di coordinatrice, non nascondo unanimemente al gruppo il desiderio di una sua candidatura a Sindaco, ma questo chiaramente sarà lei a deciderlo e noi saremo al suo fianco qualsiasi sia la sua scelta per il bene di Ferrandina, città che ama in maniera viscerale.”