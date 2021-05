MATERA: LUNEDI’ TORNA A RIUNIRSI IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è convocato per lunedì 31 maggio alle ore 16 (seconda convocazione il 3 giugno alla stessa ora) presso l’aula magna dell’Istituto tecnico industriale “Pentasuglia” in via Mattei.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

Interrogazione avente ad oggetto “Complesso di istruzione universitaria e scuola di specializzazione sito in via Lazzazzera in corso di costruzione”. Primo firmatario il consigliere Pasquale Doria;

Interrogazione avente ad oggetto “Incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato di direzione del settore Manutenzione urbana” a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli;

Interrogazione avente ad oggetto “Ancora ritardi per la riapertura del parcheggio di via Lucana/via Vena”, a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli;

Comunicazione su: prelievi del fondo di riserva;

Nomina commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari;

Costituzione Commissione temporanea sul tema “Valorizzazione di Murgia Timone”;

Rendiconto della gestione 2020. Approvazione.

In considerazione dell’emergenza Covid-19, il Consiglio si riunirà in modalità telematica e sarà comunque consentita anche la partecipazione in presenz