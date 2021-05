A.S.D. ELETTRA MARCONIA: “CONTIAMO SU UN COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’”

L’Elettra prepara il prossimo campionato di Eccellenza: “La squadra è un bene collettivo e va sostenuto”

Coinvolgimento. La prima parola chiave della stagione 2021/2022 per l’Elettra Marconia non può che essere questa. Coinvolgimento della città, delle istituzioni, del tessuto imprenditoriale e commerciale per vivere un’annata da protagonisti, in un momento storico complicato sotto ogni punto di vista.

“Siamo a lavoro per la nuova stagione, si spera totalmente diversa da quella appena conclusa – spiega il Presidente Salvatore Borraccia – È chiaro che affrontare un campionato di Eccellenza comporta un dispendio di energie organizzative ed economiche importanti, per cui siamo aperti a qualsiasi ampliamento della base societaria per dar vita ad un qualcosa di ambizioso, per la città e per i giovani di Marconia. Puntare sulle risorse umane del territorio deve essere per noi un principio cardine, e su questo punto ci auguriamo che anche le istituzioni locali comprendano la bonta’ del nostro progetto sociale per la comunità e ci spronino a fare sempre di più. Confido fortemente che nei prossimi giorni si avvicinino nuovi soggetti in grado di sostenere l’Elettra Marconia, per proteggere e valorizzare quello che ad oggi è un bene prezioso per l’intero territorio”.