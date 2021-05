Picerno (PZ): Aggredisce violentemente per strada l’anziano genitore. Arrestato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Picerno hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne del luogo, responsabile di lesioni personali aggravate.

In realtà quanto quanto accaduto a Picerno nella tarda serata di lunedì scorso, 24 maggio, avrebbe potuto sortire conseguenze ancor più gravi, all’esito di una lite familiare scoppiata per strada, nei pressi delle rispettive abitazioni delle due persone coinvolte, vale a dire quella arrestata, la quale, intorno alle 22.00, aveva aggredito violentemente il padre, 79enne, per futili motivi.

L’intervento dei Carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio tempestivo dei colleghi della Stazione di Balvano (PZ), è risultato essere quanto mai risolutivo, nel senso che si è riusciti nel giro di pochi istanti a ricostruire la vicenda ma, soprattutto, evitare che ne seguissero ulteriori sviluppi negativi.

Nel dettaglio, i militari, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono giunti presso la guardia medica del posto, ove hanno constatato la presenza della persona anziana, con evidenti ferite alla testa ed al corpo.

Di lì a breve, i Carabinieri hanno appurato che la vittima, appunto, versava in quelle condizioni poiché colpita dal figlio, il quale, allontanatosi, è stato immediatamente raggiunto presso la sua abitazione.

Nel ricostruire la dinamica dei fatti, si è stabilito che l’aggressione era stata attuata dal 51enne che si era servito di una sorta di bastone in legno, della lunghezza di 1 metro circa, poco dopo rivenuto e sequestrato sul luogo dell’evento.

La vittima, che risultava cosciente al momento, è stata successivamente trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo del capoluogo a causa delle numerose lesioni subite, motivo per il quale si è reso necessario ricoverarlo per ulteriori esami clinici che, fortunatamente, hanno escluso che fosse in pericolo di vita.

Al compimento delle indagini, raccolti gli elementi probatori utili, i Carabinieri hanno arrestato il 51enne.