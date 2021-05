L’avv. Cosimo Di Bello è il nuovo Responsabile del Settore Immagine e Comunicazione del Coordinamento Provinciale di Forza Italia Taranto

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TARANTO

Forza Italia in provincia di Taranto, con l’adesione al partito dell’Avvocato Cosimo Di Bello (detto Mirko) quale responsabile del settore comunicazione e immagine del Coordinamento Provinciale, rafforza la campagna di rinnovamento e rilancio del partito nella provincia di Taranto.

Un nuovo corso che, così come auspicato e voluto dal Presidente Berlusconi, intende aprirsi ai giovani e al futuro per poter interpretare al meglio le esigenze di tutto il territorio.

“Ringrazio tutti gli amici di Forza Italia Taranto – ha dichiarato l’Avv. Di Bello- per la familiare e calorosa accoglienza che mi hanno riservato, in particolare a Umberto Ingrosso, caro amico ed esempio di coerenza e integrità politica in città, al Consigliere Regionale – Coordinatore Provinciale Vito De Palma e al Commissario Regionale On. Mauro D’Attis che mi hanno subito accolto nel gruppo con fiducia e ottimismo circa gli obiettivi futuri di rinnovamento.

Profonderò il massimo impegno sul territorio per concorrere alla crescita del partito, concentrando la mia attenzione sulle esigenze dei giovani affinché possano avvicinarsi maggiormente alla vita politica ed essere protagonisti del loro futuro”

“Una finestra sul futuro in una casa caratterizzata da tradizione politica e amore per la città di Taranto -così commenta il Responsabile regionale club di Forza Italia -Umberto Ingrosso. Sono felice che il Coordinatore Provinciale Vito De Palma e il Commissario Regionale On. Mauro D’Attis, abbiamo accettato la mia proposta di nomina per l’Avv. Di Bello.

Mirko è cresciuto in Forza Italia, -ha proseguito Ingrosso – da sempre si è dimostrato attento alla vita politica della nostra città, forte degli insegnamenti di sua zia, l’ex sindaco di Taranto Rossana Di Bello.

Sono felice di dare il benvenuto a Mirko Di Bello, sicuro che tradizione e rinnovamento, unitamente al suo temperamento moderato, possano rappresentare una risorsa per il futuro del partito e della nostra città. Una prospettiva positiva in un anno difficile che lo ha visto soffrire la perdita incolmabile di sua zia, la cara Rossana”.

Sono certo – scrive il Coordinatore Provinciale Vito De Palma – che l’avv. Mirko Di Bello saprà svolgere questo incarico con entusiasmo e passione.

Conoscendolo anche personalmente, sono certo che darà slancio, entusiasmo e rinnovamento al partito e che unitamente al Coordinamento Provinciale potrà dare una grande e notevole spinta in vista delle prossime elezioni amministrative.

Oggi, ogni partito ha il dovere ed il coraggio di aprire lo stesso ai giovani e premiare le loro eccellenze. Il lavoro che attende l’avv. Mirko Di Bello è molto arduo, complesso ed interessante ma sono sicuro che con la sua capacità, caparbietà e professionalità politico/amministrativa riuscirà a svolgere al meglio questo incarico.

Mirko Di Bello