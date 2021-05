‘BUILD A BITCH’ IL PIU GRANDE DEBUTTO IN ASSOLUTO SU YOUTUBE PER UN ARTISTA ESORDIENTE.

#1 SULLA CHART YOUTUBE GLOBAL

Dopo aver conquistato il web diventando la terza tik toker più grande al mondo e la maggiore influencer Asian-American, Bella Poarch pubblica per Warner Records il suo singolo di debutto ‘Build a Bitch’.

Superando il record di Lil Nas X, Build a Bitch risulta il migliore debutto in assoluto e a livello globale per un artista esordiente!

In questo brano Bella lancia un forte messaggio di enpowering attraverso un’immagine dark pop selvaggia, presentandosi come un’artista con una visione ben precisa e un indubbio talento

ascolta ‘Build a Bitch’ qui. Guarda il video di “Build a Bitch” qui.

Il brano è stato realizzato insieme al produttore e songwriter Sub Urban. La produzione perfetta contrasta volontariamente coi versi perspicaci dove lei dice “If you need perfect, I’m not built for you” (se hai bisogno della perfezione, non sono fatta per te). Dal testo emerge la visione d Bella circa l’esserecostantemente esposta al giudizio degli altri quando sei una star dei social media. Dice Bella: “‘Build a Bitch’ parla dell’accettare se stessi per quello che si è invece di ascoltare l’idea degli altri sul come dovresti apparire o comportarti. Spero che aiuti le persone ad essere più sicure e buone verso sé stesse, e che allo stesso tempo ricordi a tutti di non giudicare gli altri”

Il video, scritto da Bella e diretto dal regista Andrew Donoho con la direzione artistica di Sub Urban, è incentrato su una fabbrica che costruisce degli oggetti simili ad orsetti giocattoli dove gli orsetti giocattolo sono in realtà le donne e gli uomini che fanno la fila per farsi costruire la loro donna ideale. Bella irrompe trasformandosi in una sorta di eroina stile Lara Croft e libera un gruppo di influencer per riscrivere la storia una volta e per sempre. Nel video clip compaiono ZHC, Valkyrae, Mia Khalifa, Dina, Sub Urban, Bretman Rock, Rakhim , e Larray.

“Cute and furious” – The New York Times

‘“Build a Bitch” is an audacious, darkly comic slice of new-school pop” – Billboard

“Deftly dismantling the impossible standards of beauty that we are put under, it’s also incredibly catchy” – VOGUE

Bella Poarch

Affascinante e imprevedibile, Bella Poarch è davvero una forza della natura. Non è semplicemente la terza tik toker più grande al mondo con più di 65 milioni di follower, è una veterana della U.S. Navy, un’icona del mondo del gaming, ossessionata dagli anime e da sempre appassionata di canto e cantautrice che ha già moltissime registrazioni di suoi brani nel cassetto e, particolare divertente… ha anche ottime capacità con l’ukulele! Bella nasce in una piccola fattoria nelle Filippine e scopre da ragazzina il suo talento vocale. Entra nella U.S. Navy a 17 anni, dove presta servizio sugli elicotteri e gli aerei tra Stati Uniti e Giappone concludendo il suo servizio alle Hawaii. Detiene ad oggi il record per aver ricevuto più like per un video su TikTok – un video postato nell’agosto 2020 che ha 50 milioni di likes. Da Settembre 2020 vive a Los Angeles, dove ha iniziato a conoscere produttori multiplatino e firmato il suo contratto con Warner Records. Il suo singolo di debutto ‘Build a Bitch’ è solo l’inizio di un percorso che ha in serbo già altra musica pronta a vedere la luce, una musica dove Bella Poarch esprime tutto il suo dinamismo e il suo essere diversa attraverso un dark pop che di sicuro non passerà inosservato.