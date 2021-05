Sono in via di ultimazione i lavori urgenti di sistemazione della pendenza, in un tratto di strada della SP 52 che da Lavello va a Minervino Murge.

Ne da notizia il Presidente della Provincia Rocco Guarino, che su precisa indicazione della Consigliera provinciale Emanuela Di Palma, avevano posto all’attenzione dell’Ufficio tecnico, la criticità dell’arteria in particolare durante i periodi di piogge, con un accumulo di acqua sulla sede stradale derivante, come spiegato dall’Ufficio tecnico, dalla mancanza di pendenza necessaria e dai canali di scolo.

Un intervento minimale effettuato con le somme a disposizione (poco più di 40 mila euro) che si spera possa risolvere nell’immediato la situazione di criticità, attendendo, ovviamente, un intervento di maggior rilievo.”Siamo consapevoli che per risolvere definitivamente il problema dell’allargamento in alcuni punti della SP 52 – ha spiegato la Consigliera Di Palma – occorrano lavori ben più importanti di natura strutturale, da programmare con fondi regionali o ministeriali. La Provincia, pur nelle sue ristrettezze economiche, si è adoperata per ripristinare al meglio la strada provinciale tenendo fede all’impegno preso con i cittadini e sostanziando le parole con i fatti, così come accadrà con la SP 48 a partire dal 1.250 mila euro già stanziati”.

Potenza, 24 Maggio 2021