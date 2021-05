MEMO: “ITS Orientare e Formare Al Futuro i Giovani Lucani”: il webinar di Basilicata in Azione dedicato ai giovani

”ITS Orientare e Formare Al Futuro i Giovani Lucani”: il webinar di Basilicata in Azione dedicato

ai giovani Donato Pessolano, coordinatore di Basilicata in Azione: «Aiutare gli adolescenti e le nuove generazioni a trovare la propria strada nei mesi direttamente successivi alla scuola superiore, l’Its è un modello prezioso e fondamentale per non indurli nel disorientamento, accentuato ancor di più dalla crisi pandemica»

Dare stimolo e voce alle nuove generazioni è sempre stato uno dei capisaldi della politica di Azione, il partito di Calenda che sta macinando consensi in tutta Italia. Il gruppo lucano di Basilicata in Azione, in linea con le proposte programmatiche relative alle politiche giovanili definite nel piano Next Generation Italia, organizza un webinar dedicato all’Istituzione Its in

Basilicata per favorire l’aumento delle competenze dei giovani lucani, avvicinandoli alle richieste del mercato del lavoro e contemporaneamente diminuire la dispersione scolastica. «Per fare ciò – si legge nell’invito – intendiamo aprire un tavolo di confronto permanente con tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo e nell’implementazione degli Its. Il webinar sarà l’occasione per fare il punto sullo stato degli Istituti Tecnici Superiori e sul perché in Basilicata il Sistema non decolla».

I dati delineano una situazione chiara: circa l’80 per cento dei ragazzi in possesso del diploma tecnico superiore trovano lavoro entro un anno, la Basilicata al momento vede la presenza di un solo Its. «La nostra regione – afferma Pessolano, coordinatore di Basilicata in Azione – vede un tasso di disoccupazione tra i più alti e un numero sempre maggiore di giovani costretti a fare le valige o peggio ancora che non studia e nemmeno cerca lavoro demotivato da una formazione poco professionalizzante, questo innovativo modello formativo potrebbe essere utilissimo. Abbiamo il compito – conclude – di aiutare gli adolescenti e le nuove generazioni a trovare la propria strada nei mesi direttamente successivi alla scuola superiore, l’Its è un

modello prezioso e fondamentale per non indurli nel disorientamento, accentuato ancor di più dalla crisi pandemica». I lavori di lunedì 24 maggio alle ore 17.00 sulla piattaforma Zoom verranno condotti da Teresa Russo responsabile regionale dei tavoli tematici Basilicata in Azione. Interverranno inoltre per la Regione Basilicata l’Assessore alle Attività produttive, Lavoro, Formazione e Sport Francesco Cupparo, per l’Usr per la Basilicata Ministero dell’Istruzione la Dirigente Generale Claudia Datena, per Indire il Presidente Giovanni Biondi, per Azione la Responsabile Scuola Laura Scalfi, per Confindustria Basilicata il Vice Presidente Antonio Braia, per la Cciaa Basilicata il Presidente Michele Somma, per Confartigianato Matera

Associazione sindacale autonoma artigiani la Presidente Rosa Gentile per Cofidi sviluppo imprese il

Presidente Andrea Carriero per Confcommercio potenza il Presidente Fausto De Mare per Uil Basilicata il

Segretario Generale Vincenzo Tortorelli, per Cgil Basilicata il Segretario Generale Angelo Summa e la

Segretaria Anna Russelli per Azione Basilicata il Coordinatore Regionale Donato Pessolano.

Di seguito le informazioni per accedere alla diretta:

Argomento: ITS Orientare e Formare Al Futuro i Giovani Lucani

Ora: 24 mag 2021 05:00 PM Roma

Diretta Fb su “Basilicata In Azione”