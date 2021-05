LA LUCANA FILM COMMISSION APRE LA CALL PER TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE

LE PROPOSTE CONDIVISE VERRANNO SOTTOPOSTE ALLE ISTITUZIONI

IN OCCASIONE DELL’ AUDIO-VISUAL PRODUCERS SUMMIT

MATERA 7 – 10 LUGLIO 2021

OPERATORI E INDOTTO DEL CINEMA LUCANO

CHIAMATI A PROGETTARE INSIEME IL FUTURO DEL SETTORE

C’è tempo fino al 2 giugno per aderire alla call lanciata dalla Lucana Film Commission e

partecipare ai tavoli di co-progettazione rivolti a operatori e indotto del cinema lucano.

L’obiettivo dell’iniziativa è mettere in campo uno strumento che possa essere collettore di

fabbisogni e suggerimenti, per immaginare soluzioni condivise e concrete da sottoporre

all’attenzione di istituzioni nazionali, regionali, provinciali e comunali. I tavoli di co-

progettazione permetteranno di attivare processi stabili di ascolto, dialogo e collaborazione

con le realtà e i professionisti lucani, di tracciarne una mappatura e di elaborare una

progettualità pluriennale consapevole e attenta.

Il processo di co-progettazione sarà condotto da facilitatori del master in Gestione e Co-

produzione dei processi partecipativi di reti di comunità e reti di prossimità, promosso da

Fondazione Innovazione Urbana e Università di Bologna. Si utilizzeranno pertanto risorse

formali e informali allo scopo di attivare sinergie attraverso cui sperimentare un nuovo

approccio alle istanze di chi conosce, vive, lavora e abita la Basilicata del Cinema. Un

percorso inedito per una commissione cinematografica che fa della co-progettazione di

sistemi e di azioni un suo modus operandi, grazie all’individuazione e valorizzazione delle

competenze di tutte quelle persone, imprese e comunità che saranno chiamate a progettare

strategie future condivise.

I quattro tavoli attivati in modalità online hanno carattere tematico e sono organizzati in

due fasi: la prima prevede una partecipazione per raggruppamenti (produzione,

promozione, artistico, horeca), mentre la seconda un confronto tra i vari tavoli in plenaria

per consegnare una sintesi alla Lucana Film Commission che si farà amplificatore delle

istanze alle istituzioni, in occasione della prima edizione dell’Audio-Visual Producers

Summit in programma a Matera dal 7 al 10 luglio 2021. L’evento internazionale che

combinerà panel e incontri business, tra esponenti di primo piano del settore audiovisivo,

sarà anche l’occasione per veicolare alle autorità competenti esigenze e soluzioni alle

criticità del territorio, con l’obiettivo che le istituzioni diventino parte attiva delle nuove

strategie elaborate da tutti gli operatori del settore.

«La call per i tavoli di co-progettazione è la prima azione pubblica del rinnovato CdA della

Lucana Film Commission, mi auguro possa consentire di aprire una stagione concreta di

cooperazione creativa ed economica tra coloro che ruotano attorno alla filiera del cinema in

Basilicata, imprescindibile elemento per la promozione del territorio, e le istituzioni, partner

e complici di questo processo» ha dichiarato Roberto Stabile, Presidente della Lucana Film

Commission.

