INFORMAZIONE DI SERVIZIO AVVISO DI CHIUSURA DELLA MENSA SCOLASTICA.

Indicazioni sui buoni non utilizzati. Il servizio di refezione scolastica quest’anno terminerà venerdì 11 giugno. Se i genitori intenderanno confermare questo servizio per i loro figli anche per il

prossimo anno scolastico potranno utilizzare i buoni residui, altrimenti avranno diritto

al rimborso dei buoni non utilizzati, recandosi, dal 15 giugno al 30 luglio, presso lo

stesso esercente che ha venduto il blocchetto.

