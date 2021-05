INAUGURATI GLI SPAZI SCOLASTICI ADEGUATI ALL’EMERGENZA COVID-19 Il punto sugli interventi in programma.

Venerdì mattina la Sindaca Rosa Melodia, l’assessore ai lavori pubblici Michele

Cornacchia e l’assessore all’istruzione Nino Perrone, il personale del 6° settore

Lavori pubblici e l’onorevole Angela Masi, hanno inaugurato gli spazi scolastici

adeguati all’emergenza covid-19 presso le scuole “San Francesco d’Assisi”, “S.

Mercadante” e “Padre Pio”.

Per la scuola “San Francesco” si tratta di una nuova aula, per la scuola secondaria di

primo grado “Mercadante” di nuovi bagni nel plesso di piazza Zanardelli, per la

scuola secondaria di primo grado “Padre Pio” della sistemazione degli spazi esterni e

dell’ampliamento di alcune aule.

Questi interventi rientrano nel progetto finanziato dal MIUR con un fondo di 500.000

euro che ha riguardato in totale 10 plessi scolastici comunali.

In questa occasione è stato fatto il punto su altri interventi che saranno eseguiti in

questi istituti come la sostituzione degli infissi per il 5° circolo didattico “San

Francesco” e la realizzazione della palestra della scuola secondaria di primo grado

“Padre Pio”.

Le foto sono pubblicate sulla pagina Facebook Comune di Altamura.

