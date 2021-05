BRUNO MARS ENTRA NELLA STORIA!

E’ IL PRIMO ED UNICO ARTISTA NELLA STORIA AD AVERE

5 BRANI CERTIFICATI DISCHI DI DIAMANTE

“THAT’S WHAT I LIKE” E “WHEN I WAS YOUR MAN”

SONO ORA CERTICATI DIAMANTE

SILK SONIC RITORNANO ALLA POSIZIONE #1 NELLA BILLBOARD HOT 100

“LEAVE THE DOOR OPEN” E’ L’OTTAVO BRANO DELL’ARTISTA AD ENTRARE #1 NELLA BILLBOARD HOT 100

Bruno Mars , vincitore di molteplici GRAMMY® Award, è entrato nella storia! E’ il primo artista in assoluto ad avere cinque singoli certificati DIAMANTE in US. Il brani “That’s What I Like” e “When I Was Your Man” di Bruno Mars sono infatti appena stati entrambi certificati diamante, vendendo e streammando oltre 10 milioni di copie e portando il totale di certificazioni a cinque. Questo nuovo traguardo arriva dopo le certificazioni a dischi di diamante di “Just the Way You Are, “Grenade,” e “Uptown Funk!(Mark Ronson)”. Inoltre, “Just the Way You Are” è dodici volte multi-platino, “Uptown Funk!” e “When I Was Your Man” sono undici volte multi-platino, e “Grenade” e “That’s What I Like” sono dieci volte multi-platino.

“Congratulazioni a Bruno Mars, il primo artista con cinque singoli certificati DIAMANTE nella storia delle certificazioni in US! Questo risultato è la dimostrazione dell’inarrestabile genio creativo di Bruno e dell’incredibile partnership che ha costruito con il team di Atlantic Records,” ha detto Mitch Glazier, Presidente & CEO, Recording Industry Association of America (RIAA). “Quello che Bruno ha realizzato è semplicemente straordinario. Sono stati assegnati meno di 60 certificazioni di singoli di diamante e Bruno ora ne ha cinque!”

Questo annuncio da record arriva dopo il successo del singolo di debutto di Silk Sonic “Leave the Door Open”. Il brano torna per la seconda settimana alla posizione #1 della Billboard Hot 100 ed è l’ottava traccia #1 di Mars nella Hot 100. Le altre hit alla posizione #1 sono “That’s What I Like,” “Just The Way You Are,” “Grenade,” “Locked Out Of Heaven,” “When I Was Your Man,” “Nothin’ On You (B.O.B)” “Uptown Funk! (Mark Ronson)”. Attualmente in crescita nelle classifiche radio di tutto il mondo, “Leave the Door Open” ha ad oggi oltre 702 milioni di stream globali e il video ufficiale ha quasi 240 milioni di visualizzazioni. I Silk Sonic hanno debuttato con “Leave The Door Open” ai GRAMMY® Awards dove si sono esibiti anche con un tributo a Little Richard.

