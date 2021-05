ASM: Continua il tour dei Comuni della Provincia di Matera

Il “tour lucano” della dott.ssa Pulvirenti continua.

La settimana scorsa il giro ha compreso i seguenti comuni: Montalbano, Policoro, Nova Siri,

Valsinni, Salandra, Garaguso, Ferrandina e Colobraro.

I Sindaci lieti dell’iniziativa del neo-Commissario, l’hanno accolta con molto entusiasmo

segnalandole esigenze e criticità quotidiane a cui è sottoposta l’amministrazione comunale e

la popolazione.

“La sanità – afferma il Commissario – deve ritornare al suo ruolo primario: il benessere del

malato. Curandolo prima con il sorriso nell’anima e poi con le medicine nel corpo”.

Inoltre ha ribadito la sua piena disponibilità per la risoluzione dei problemi partendo,

ovviamente, da una scaletta di priorità, che prevede il riordino delle attività ospedaliere e il

potenziamento del territorio.

I sindaci hanno manifestato la loro gratitudine ai medici dell’ASM e ai Direttori dei Distretti

che affiancano e supportano le comunità quotidianamente.

Nei prossimi giorni farà visita agli altri Comuni della provincia di Matera per ribadire che

“L’ASM C’E’, NON SIETE SOLI”.

