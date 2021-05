Altamura: “NON LAVARTENE LE MANI”

Anche il Comune di Altamura aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dal CAV “Liberamente”. Anche il Comune di Altamura aderisce alla campagna di sensibilizzazione

“NON LAVARTENE LE MANI” promossa dal Cav Liberamente, per

contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

A partire dai luoghi in cui c’è il maggior flusso di persone, come le farmacie,

saranno installati dei portadispenser con gel igienizzante, per veicolare

messaggi fondamentali in un periodo difficile come quello che stiamo

affrontando: oggi più che mai è importante prestare attenzione ed evitare il

diffondersi di un virus ancora più subdolo: l’indifferenza.

