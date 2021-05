Years & Years‘Starstruck’feat. Kylie MinogueLa nuova versione in radio da oggi 21 Maggio Esce oggi il nuovo remix di ‘Starstruck’ degli Years & Years con la partecipazione dell’unica ed inimitabile Kylie Minogue.La principessa si riunisce al nuovo principe del pop dopo che i due avevano cantato insieme “Better The Devil You Know” allo show andato in scena al Royal Albert Hall nel 2016. Per Olly, questa nuova versione di Starstruck è “un sogno che si avvera, Kylie è un’icona mondiale che mi ha ispirato molto all’inizio della mia carriera. Le ho chiesto se fosse interessata a realizzare questo duetto e sono contentissimo che abbia accettato!”. Questa versione segue la bellissima performance di Olly Alexander ai BRIT AWARDS di qualche settimana fa, dove si è esibito insieme ad Elton John nella canzone “It’s A Sin”. Lo status di superstar di Olly Alexander è aumentato a dismisura con “Starstruck”, che, già etichettabile come un instant-classic degli Years & Years, si pone come un inno per le connessioni umane (ed il cosmo). Per quanto riguarda “Starstruck”, Olly ha detto: “ci siamo riuniti una notte in uno studio nella campagna londinese. Non ricordo sinceramente l’ultima volta che ho visto così tante stelle, purtroppo vivendo in città uno si abitua a non vederle più. Da quando tutti si è fermato per la pandemia, tutto quello che vorrei fare è uscire e ballare, quindi ho messo tutta questa mia energia nella canzone. “Starstruck” parla della fretta che hai quando ti trovi con qualcuno di cui sei veramente preso emotivamente, riguarda la voglia di non lasciar scappare un bel momento. Come molti di voi ho passato l’ultimo anno in casa, ed ho quindi voluto creare qualcosa super positivo e spensierato per le persone (per me pure). Ovunque siamo durante il percorso della vita o qualsiasi cosa stiamo facendo, credo che tutti ci meritiamo almeno 3 minuti di ecstasy interstellare.”Gli Years & Years hanno pubblicato in tutto 2 album, “Communion”, uscito nel 2015 ed il cui singolo “King” ha ottenuto numeri importantissimi anche in Italia e “Palo Santo” nel 2018. Vincitori del BBC Sound Of 2015, l’annuale iniziativa degli operatori del settore volta ad individuare i talenti più promettenti in UK, in precedenza spartiacque della carriera di artisti del calibro di Mika, Adele, Ellie Goulding e Sam Smith.Come Years & Years, Olly Alexander è diventato tra le pop star globali più all’avanguardia. Con la pubblicazione di 2 album, si è guadagnato 5 nomination ai Brit Award, ha fatto numerosi tour andati sold-out ed ha suonato in alcune delle venue più importanti al mondo come l’O2 di Londra e la Wembley Arena. Oltre a tutto ciò, Olly è diventato una voce generazionale importante per le discussioni intorno alla salute mentale e tante altre problematiche che affliggono la comunità LGBTQ+.Già al lavoro su altre canzoni che seguiranno “Starstruck”, Years & Years continua sfidare le nozioni di identità e sessualità in un modo nuovo per la musica pop – in un modo che solo Olly Alexander sa fare.

