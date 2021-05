J-Ax FUORI OGGI Il nuovo singolo “SALSA” feat. Jake La Furia prodotto dagli hit maker Takagi & Ketra

Da oggi, venerdì 21 maggio, è disponibile ovunque “Salsa” – il nuovo singolo del cantautore J-Ax feat. Jake La Furia , prodotto da Takagi & Ketra . Arriva l’estate e con lei una irresistibile voglia di uscire, di stare insieme -“aspettiamo solo che ci siamo tutti” – di fare tardi la sera -“siamo zingari per strada in giro all night long”- di divertirsi, di lasciarsi andare e finalmente ritrovare il gusto di fare cose semplici che abbiamo sempre dato per scontato. Una vera e propria overreacting, un pezzo “esagerato” – “zarro” come piace dire ad Ax- per godersi l’estate, gli amici, le vacanze, l’allegria e la libertà, lasciando il bon ton a casa. “ Salsa ”, singolo firmato da Ax featuring Jake La Furia, amico di sempre e assieme a lui un pilastro del rap italiano, è un brano travolgente dalle sonorità che strizzano l’occhio al Sudamerica per farci ballare in spiaggia e sorridere alla realtà attraverso una tagliente ironia. In 28 anni di carriera J-Ax ha 15 album all’attivo con i quali ha collezionato 171 dischi di platino, 41 dischi d’oro, oltre 700 milioni di views e 700 milioni di streaming per un totale di oltre 1,4 miliardi di streaming audio/video… e torna quest’estate in radio con “Salsa”, feat Jake La Furia.

