FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA FRA LE CITTÀ DI BARI E MATERA.

La firma è avvenuta nella Sala Giunta del Comune di Altamura

Questa mattina, nella Sala Giunta del Comune di Altamura, è stato firmato il

protocollo d’intesa, tra le città di Bari e di Matera, dai sindaci Antonio

Decaro e Domenico Bennardi, alla presenza della sindaca di Altamura Rosa

Melodia. L’obiettivo è la definizione e la realizzazione di azioni strategiche

condivise in materia di promozione turistica e culturale.

Per la sigla del protocollo, è stata scelta simbolicamente Altamura in quanto

snodo fondamentale del percorso di collegamento tra Bari e Matera.

Con la stipula di questo protocollo, i sindaci Decaro e Bennardi si impegnano

ad attuare progetti finalizzati a promuovere la qualità della vita e la

valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali locali, attivando forme

di collaborazione per azioni strategiche condivise in materia di: mobilità

sostenibile di persone e merci, cultura e turismo, attività culturali e dello

spettacolo, tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e

ambientale, servizi per le città intelligenti finalizzati alla valorizzazione

dell’ambiente, all’innovazione sociale e allo sviluppo economico,

organizzazione di eventi di respiro nazionale ed internazionale, ottimizzazione

della ricettività turistico-alberghiera.

Nell’ambito dell’accordo, inoltre, è previsto che entrambi i Comuni, anche

attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o private, si

impegnino a reperire le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione degli

interventi individuati in cabina di regia (composta da 5 rappresentanti per

ognuna delle istituzioni) adottando tutte le procedure, tecniche e

amministrative, necessarie alla rapida realizzazione dei progetti, nonché a

definire e attuare azioni di monitoraggio e verifica della qualità dei processi e

dei progetti, attivati e realizzati. L’appuntamento di oggi è stato proficuo per

fare il punto sul programma in corso di definizione del primo importante

appuntamento di rilievo internazionale, il prossimo G20 che ospiterà le

delegazioni dei ministeri degli esteri dei venti paesi dell’economia del mondo a

Matera e che vedrà il coinvolgimento della città di Bari.

La sindaca Rosa Melodia ha concluso: «Siamo stati partecipi di questo

suggello: una decisione di due sindaci illuminati, innamorati del territorio e

per il quale stanno spendendo la loro azione amministrativa. Altamura non è

solo la città del pane, ma è anche città d’arte e città turistica, riconoscimenti

ottenuti dalla Regione Puglia durante il mio mandato. Credo sia valsa la pena

di aver sottoscritto questo protocollo ad Altamura. Sono a disposizione, con la

Giunta ed il Consiglio comunale, per raggiungere tutti gli obiettivi che facciano

crescere insieme le nostre comunità».