Apprendisti Ciceroni” per le Giornate del FAI, la consegna degli attestati agli studenti dell’IIS Da Vinci – Nitti di Potenza

Sabato 22 maggio alle ore 10.00, in occasione del 50° anniversario dell’approvazione del primo Statuto regionale presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata si terrà la consegna ufficiale degli attestati agli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Da Vinci – Nitti di Potenza Apprendisti Ciceroni® è un progetto di formazione del FAI, Fondo Ambiente Italiano, nato nel 1996 e cresciuto negli anni, fino ad arrivare a coinvolgere oltre 50.000 studenti ogni anno. Su tutto il territorio nazionale gli studenti hanno l’occasione di studiare un bene d’arte o di natura del loro territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo a un pubblico di adulti o di coetanei. Grazie al loro impegno,

così, i ragazzi permettono ai propri concittadini di riscoprire un bene culturale, magari poco conosciuto, del loro territorio. Nello scorso weekend gli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Da Vinci di Potenza ci hanno accompagnato alla scoperta del Palazzo della Giunta della Regione Basilicata, in un anno importante in cui si celebrano appunto i 50 anni dall’approvazione del primo Statuto regionale. I ragazzi ci hanno condotto in un viaggio attraverso splendide opere di arte contemporanea, di un periodo compreso dalla fine degli anni ‘50 fino al primo decennio del 2000, opere di Marino di Teana, di Dalì, Depero, Masi, Masini, Levi, Guerricchio, Squitieri. La descrizione di arredi, dipinti ed oggetti hanno arricchito il racconto e la storia dell’Ente

Regione, dei diversi Presidenti che si sono succeduti, della funzione legislativa del Consiglio Regionale. Un momento di formazione per i più giovani verso i temi dell’educazione civica (tornata obbligatoria nella Scuole a partire da questo anno scolastico) e per avvicinare le istituzione ai cittadini. Alla consegna degli attestati agli Apprendisti Ciceroni dell’edizione delle Giornate FAI di Primavera 2021 e delle Giornate FAI d’Autunno 2020 dell’IIS Da Vinci – Nitti di Potenza, organizzata dalla Delegazione FAI di Potenza in collaborazione con l’Ente regionale, parteciperanno la Consigliera delegata alle attività di promozione culturale per il rilancio e lo sviluppo socio-economico della Basilicata, Dina Sileo; il Capo di Gabinetto della Regione Basilicata, Michele Busciolano; Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata; Francesco De Sanctis, Delegato Comunicazione FAI Basilicata; Lidia Pantone, Capo Delegazione FAI di Potenza; la Dirigente Scolastica dell’ISS da Vinci – Nitti di Potenza; le docenti dell’ISS

da Vinci – Nitti, Manzi Antonella e Annaida Mari; Rocchina Mecca, Delegata Comunicazione Delegazione FAI di Potenza Vito Caterino, Tesoriere della Delegazione FAI di Potenza.

Un ringraziamento particolare – rende noto il Capo Delegazione FAI di Potenza, Lidia Pantone – va rivolto all’Ente Regionale, in particolare al Capo di Gabinetto, Michele Busciolano, per aver accolto con grande disponibilità la richiesta di apertura straordinaria delle stanze presidenziali durante le Giornate FAI di Primavera e per aver ospitato questa cerimonia di consegna degli attestati agli Apprendisti Ciceroni.

