Apiario didattico di Comunità. Parte al Centro TILT di Marconia il progetto firmato MaMa e Legambiente Circolo Pisticci

Il mondo delle api è in serio pericolo a causa di scelte scellerate da parte dell’uomo.

Con il progetto “Apiario didattico di Comunità”, progetto pilota di una azione più ampia che punta ad incidere sulle modalità di gestione collettiva degli spazi verdi pubblici, contribuiamo nel nostro piccolo a salvare il futuro di questi preziosi insetti.

Gli apiari didattici sono spazi dove è possibile vedere da vicino le api ed effettuare le operazioni che tipicamente compie l’apicoltore nell’esercizio del suo lavoro, in totale sicurezza.

Il progetto, ideato dalle Associazioni MaMa e Legambiente Circolo di Pisticci con il supporto tecnico e la consulenza dell’apicoltore Nicola Coriglione, persegue obiettivi multipli.

Obiettivo Generale: educare al rispetto dell’ambiente. Tra gli Obiettivi Specifici un percorso didattico concepito come introduzione alla scoperta della meravigliosa società delle Api con un approccio diretto e multi-sensoriale.

Abbiamo già avviato il progetto seppur con mille difficoltà dovute alla pandemia, con l’installazione di 6 arnie che permetteranno l’osservazione diretta delle api, presso l’area a verde pubblico del Tilt a Marconia. Grazie all’ospitalità di Rocco Calandriello, al Centro Tilt di Marconia, già da inizio primavera, abbiamo intrapreso attività di piccola manutenzione e riqualificazione dello spazio, una porzione dell’area verde pubblica afferente il Centro per la Creatività, dove sono state posizionate le arnie, con l’obiettivo di creare, anche con la piantumazione di specie autoctone, un habitat friendly per le api..

La didattica laboratoriale avrà un ruolo portante ed è il fulcro del progetto presentato all’Amministrazione Comunale che prevede incontri divulgativi e laboratori per bambini ed adulti. I laboratori, con l’ausilio di arnie da osservazione e visite in apiario, riguarderanno l’importanza ecologica delle api nella vita dell’uomo e dell’intero pianeta.

“Avvicinare i bambini al mondo delle api vuol dire introdurli ad una realtà naturalmente e meravigliosamente strutturata, una vera e propria “società” organizzata con ruoli e regole precise. I bambini scopriranno un mondo complesso e affascinante. Nessuna ape può sopravvivere senza le altre, tutte insieme creano una comunità attiva e concreta che riesce insegnare indirettamente anche il senso civile di convivenza e di collaborazione.” E’ questo lo spirito che muove anche il nostro gruppo afferma Carla Cirone , Presidente dell’ Aps MaMa

Per Laura Stabile di Legambiente Circolo di Pisticci: “Le api sono preziosi impollinatori, sentinelle ecologiche e bioindicatori della qualità dell’aria, oggi a serio rischio estinzione. Il progetto è per noi una azione concreta per contribuire a salvare le api, informare i cittadini, fare rete con il territorio e sensibilizzare le istituzioni, incentivando alla gestione del bene comune e contribuendo al miglioramento della qualità della vita”.

“Il progetto dell’ apiario presentato da MaMa Aps, Legambiente Circolo Pisticci ci piace perché coniuga educazione ambientale prima per grandi e poi per piccoli, stimolo per chi ha scelto di vivere ed investire e rispetto che nasce dalla conoscenza per gli altri esseri.” Afferma la consigliera comunale Antonella Lauria, sostenitrice dal primo momento dell’idea.

La vicesindaca Maria Grazia Ricchiuti: “È un’opportunità pedagogica molto interessante. Attraverso l’esempio della vita sociale delle api, della loro laboriosità e Spirito di sacrificio, i nostri piccoli potranno sviluppare lo spirito di gruppo, e il senso di responsabilità sia verso gli altri che nei confronti dell’ecosistema’.

Le associazioni MaMa e Legambiente Circolo di Pisticci