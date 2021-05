Giornata mondiale delle api: laboratori didattici a Vaccarizza

Attività open air presso il bosco Difesa Grande, dedicate agli allievi degli istituti primari gravinesi per avvicinarli all’universo industrioso delle api.

In occasione della Giornata mondiale delle api, che si celebrerà Giovedì 20 Maggio, Venerdì 21 e Sabato 22 Maggio masseria Vaccarizza ospiterà i piccoli scolari degli istituti “San Giovanni Bosco – Benedetto XIII” e “Don Saverio Valerio”, protagonisti di uno dei laboratori didattici organizzati nell’ambito di una convenzione tra il Comune di Gravina in Puglia ed un apicoltore locale che ottenuto in comodato d’uso gratuito e senza scopo di lucro la gestione dello spazio esterno alla struttura ormai in disuso, per l’installazione di circa 300 casette apiarie.

Al centro degli incontri, con un numero contingentato di partecipanti, il mondo delle api quali importanti sentinelle sulla salute dell’ecosistema. “Un momento altamente educativo – commenta l’assessore al bosco Felice Lafabiana – nel quale trovano spazio ancora una volta la conoscenza e la sensibilizzazione, facendo leva sulla possibilità di mostrare concretamente ai bambini l’attività dell’apicoltore, i prodotti dell’alveare e le mille sfumature di un mondo dal quale dipende l’intero ciclo evolutivo di flora e fauna”.

Gravina in Puglia, 19 Maggio 2021





Comune di Gravina in Puglia