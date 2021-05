ARPA Basilicata: la dottoressa Fasano nell’osservatorio rete dei responsabili comunicazione e informazione

“E’ con grande soddisfazione che prendo atto che il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, nell’ambito del Piano di Comunicazione 2021-2023 ha voluto indicare la dott.ssa Fasano di ARPA Basilicata, nell’osservatorio rete dei responsabili comunicazione e informazione. Il gruppo, composto da sei responsabili comunicazione di altrettante Agenzie Regionali e da due rappresentanti di ISPRA avrà il compito di assicurare l’indirizzo strategico per le attività integrate dell’intero sistema”

“E’ un riconoscimento alla grande professionalità della dott.ssa Fasano che, dal mio insediamento, cura la comunicazione e l’educazione ambientale con risultati talmente soddisfacenti da essere riconosciuti anche sul piano nazionale”

“La difesa dell’ambiente non è più una materia che interessa esclusivamente gli addetti ai lavori ma è una questione di portata generale che necessita della massima partecipazione sociale possibile.”

“Proprio grazie all’impegno della dott.ssa Fasano, nel giro di pochi mesi ARPAB ha organizzato due focus con oltre cento rappresentanti di associazioni e parti sociali, ha coinvolto le scuole, è sempre stata in grado di comunicare a mezzo stampa le attività che venivano svolte e tutto ciò è stato evidentemente riconosciuto da SNPA che ha preso atto dell’immenso passo avanti fatto dall’Agenzia nella comunicazione e nell’educazione ambientale e sono convinto che questo ulteriore ruolo non farà che migliorare il sistema di comunicazione dell’intero Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente”

Il Direttore Generale

Avv. Antonio TISCI