Mario Petracca nuovo coordinatore comunale di Italia Viva a Pisticci

Il nuovo coordinatore comunale di Italia Viva per Pisticci è Mario Petracca nato nel 1988, geometra e imprenditore nel settore edile, soprattutto innamorato della sua città. Già candidato nel 2011 consigliere comunale nella coalizione a sostegno di Rossana Florio nel lista PSI e risultato secondo della lista, poi candidato anche nel 2016 consigliere comunale nella coalizione a sostegno di Andrea Badursi nella lista del PD, infine candidato consigliere regionale nella lista “Trerotola Presidente”. Vicino all’associazionismo cittadino, soprattutto culturale è stato anche presidente dell’Atletico Marconia nella stagione 2014/2015.

Sono già più di 50 i coordinatori di Italia Viva sul territorio lucano, presentati nei giorni scorsi alla presenza dell^on Rosato e dei consiglieri regionali Braia e Polese. Pisticci, insieme a Scanzano, saranno per Italia Viva due laboratori politici oltre che elettorali nelle prossime amministrative, per l’area ionica della Basilicata. E’ oggi necessario costruire un’alleanza e, soprattutto, un polo moderato capace di rafforzare l’area e di costruire un’alternativa credibile per rilanciare il futuro dell’amministrazione comunale. Il protagonismo politico di Pisticci va rafforzato, anche per quello che esprime nel comparto ortofrutticolo, per la cultura, per il turismo, per il metapontino stesso. Italia Viva prosegue il percorso di radicamento sul territorio puntando anche su persone che possano unire l’esperienza imprenditoriale a quella civica e politica, elementi che potranno solo arricchire le dinamiche da affrontare nel prossimo futuro, in direzione riformista.