La Hit da milioni di stream che sta spopolando in tutto il mondo“IKO IKO”

La Hit da milioni di streamche sta spopolando in tutto il mondo“IKO IKO”

Dell’artista australianoJUSTIN WELLINGTONfeat. SMALL JAM

“IKO IKO”, la Hit da milioni di stream dell’artista australiano JUSTIN WELLINGTON insieme a SMALL JAM che sta spopolando e sta facendo ballare tutto il mondo! Il brano, che include campioni della celebra traccia omonima di Dixie Cups, vanta 11 milioni di stream su Spotify e ha raggiunto la #1 della Viral di Spotify, la Top15 della classifica italiana di Shazam, la Top5 della Global di Spotify e la Top20 della classifica globale di Shazam.“Iko Iko”, oltre ad aver raggiunto la #1 della Viral di Spotify in ben 7 paesi, è diventata virale su Tik Tok, dove ha raggiunto la #1 della Top 200 della piattaforma con più di 1,2 milioni di video generati. La challenge relativa al brano, caratterizzata da un simpatico balletto, è stata ripresa anche da celebrità come Maddie Ziegler e Perrie Kiely. In merito al brano Justin Wellington ha dichiarato: “Mi sono innamorato di ‘Iko Iko’ quando l’ho ascoltata nella colonna sonora del film “Rain Main”. Avevo sentito e familiarizzato con diverse versioni del pezzo, ma questa era senza dubbio la mia preferita, e per questo motivo ho deciso di scriverne una mia. Desideravo che fosse altrettanto caratterizzata da uno spirito contagioso come l’originale, e che fosse up-tempo, energica e con sonorità prettamente estive. Oggi vedo che la mia versione di ‘Iko Iko’ sta spaccando e mi sembra incredibile, è davvero gratificante!”.