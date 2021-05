Il prestigioso premio Anello di San Cataldo quest’anno è stato consegnato al Questore di Taranto

Il prestigioso premio Anello di San Cataldo, giunto alla sua 14ma edizione e promosso dalla Cisl Taranto Brindisi e dalla Adiconsum Taranto Brindisi, quest’anno è stato consegnato al Questore di Taranto Giuseppe Bellassai quale simbolo dell’impegno e dei sacrifici profusi dai poliziotti ed dalle poliziotte sul territorio.Nell’albo d’oro del premio ricorre il nome prestigioso di S.E. Mons. Filippo Santoro, Vescovo di Taranto ma anche della Dott. ssa Eva Dell’Innocenti, Direttrice del meraviglioso ed unico museo archeologico MArTA e dell’Avv. Sergio Prete, Presidente dell’Autorità Portuale. L’anno scorso fu conferito all’equipe medica dell’ASL di Taranto per il tramite del Dott. Michele Conversano, Direttore del Dip. di Prevenzione dell’Azienda, per l’encomiabile lavoro svolto a favore dei malati di Covid. L’anello di San Cataldo, conferito quest’anno al Questore Bellassai, vuole sottolineare il lavoro svolto al servizio dei cittadini e della intera comunità nei cruciali momenti emergenziali dell’ultimo anno ed il contributo che la Polizia di Stato jonica sta fornendo incessantemente alla rinascita della città di Taranto.”Questo premio” ha sottolineato il Questore “è di tutti i poliziotti che ogni giorno sono per strada, che si impegnano per infondere sicurezza nei cittadini, spesso con profondi sacrifici personali e dei propri familiari. Colgo l’occasione per ringraziare gli uomini e le donne della Polizia di Stato tarantina che, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, hanno lavorato strenuamente e senza riserve per garantire la sicurezza di tutti, dando supporto e sostegno per superare questo difficile periodo. Il riconoscimento alto ed importante della collettività ci è arrivato proprio dall’applauso, spontaneo e sincero, che alcuni cittadini hanno rivolto, dai balconi delle proprie abitazioni, alle Volanti impegnate nel controllo del territorio durante i momenti piu duri della pandemia. Conferma che il nostro #essercisempre viene percepito e sentito dalla comunità tarantina. Un ringraziamento sincero da parte di tutti noi poliziotti agli organizzatori del premio per aver colto il profondo legame che ci unisce alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini della nostra splendida città”.

Correlati