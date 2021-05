MATERA: MURGIA TIMONE, DOMANI CONSIGLIO COMUNALE APERTO

Il Consiglio comunale è convocato per domani, giovedì 13 maggio, alle ore 16,00 in seduta aperta, presso la sala Pasolini in via Sallustio.

All’ordine del giorno dell’Assemblea, la richiesta a firma di dodici consiglieri comunali (primo firmatario il consigliere Pasquale Doria) avente ad oggetto: “Convocazione urgente del Consiglio comunale ex art. 39 comma 2 del TUEL, in coerenza con l’art. 70 del Regolamento del Consiglio comunale, riguardante le opere in corso a Murgia Timone denominate Parco della storia dell’uomo, ovvero, i lavori per la realizzazione delle aree tematiche della Preistoria e della Civiltà rupestre”.

Alla seduta aperta sono invitati a partecipare il presidente della Provincia di Matera, il sindaco del Comune di Montescaglioso ed il presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana.

In considerazione dell’emergenza Covid-19, il Consiglio si riunirà in audio-videoconferenza; sarà comunque consentita la partecipazione in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Matera, 12 maggio 2021