Villapiana è Bandiera Blu 2021

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Montalti sventola ancora una volta la

Bandiera Blu. Il riconoscimento viene assegnato sulla base di criteri guida fra cui, oltre al mare risultato “eccellente” negli ultimi quattro anni, anche l’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria e raccolta differenziata. Fra i 32 criteri di valutazione, questo “sigillo di qualità” è stato assegnato da una Giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole e del Turismo.Le Bandiere Blu vengono assegnate da Fee Italia con il supporto e la partecipazione di Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo). La FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile. «Auguri a Villapiana. Abbiamo motivo di essere orgogliosi – ha subito commentato il sindaco Montalti – di poterci fregiare di un prestigioso riconoscimento, che vede interpreti e protagonisti gli Amministratori comunali, i Dipendenti, la società BSV, gli Operatori ambientali, i Cittadini virtuosi ed Imprenditori tutti». Sono in tutto 15 le Bandiere Blu in Calabria ed oltre a Villapiana ci sono Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Cirò Marina, Sellia Marina, Soverato, Tropea, Roccella Jonica e Siderno. I criteri internazionali per le spiagge Bandiere Blu sono l’educazione ambientale ed informazione, la qualità delle acque, la gestione ambientale, servizi e sicurezza.

Villapiana, 10 Maggio 2021