La musica della Junior Band Lams Matera – IC Fermi per la Festa dell’Europa

lunedì 10 maggio 2021, ore 10,30

Diretta streaming al link https://vimeo.com/545491703

La 𝒇𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝑬𝒖𝒓𝒐𝒑𝒂 che ricorre il 9 maggio celebra la pace e l’unità in Europa. La data è l’anniversario della storica dichiarazione di Schuman che espose la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa a Parigi, nel 1950

Il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi vuole caratterizzare la giornata europea della scuola con un concerto (purtroppo in video, vista la situazione pandemica) dove gli studenti italiani ed europei possano incontrarsi anche se virtualmente e superare le divisioni che in questo particolare momento sono ancora più tangibili, per dimostrare come la musica possa essere un ponte.



Al concerto partecipano 20 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘𝙖𝙡𝙞 𝙜𝙞𝙤𝙫𝙖𝙣𝙞𝙡𝙞 𝙞𝙣 𝙧𝙖𝙥𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙖𝙣𝙯𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙍𝙚𝙜𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙞𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖𝙣𝙚: per la 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 parteciperà la Junior Band “Lams Matera – I.C. Fermi”, promossa dal Lams e dall’Istituto Comprensivo “Fermi” di Matera, in collaborazione con il Liceo Musicale “T. Stigliani” di Matera.

Tale iniziativa si pone in continuità con l’attività svolta dal Lams nell’ambito del “Sistema Abreu” da ormai 10 anni, in Basilicata e in Puglia, con partecipazione a eventi di rilievo nazionale, come il Concerto di Natale al Senato, le diverse Feste della Musica.

Diretti dal M° Felice Tamborrino, i ragazzi materani (molti dei quali al vero e proprio debutto in pubblico) si esibiranno insieme a loro coetanei di tutta l’Italia in 2 brani di grande fascino e impatto emotivo.

Alla realizzazione dell’iniziativa, curata dal M° Giovanni Pompeo, hanno concorso con entusiasmo i dirigenti scolastici dell’I.C. Fermi (presso il cui auditorium è stato realizzato il video), prof.ssa Isabella Abbatino, e del Liceo Musicale “T. Stigliani”, prof.ssa Rosanna Papapietro, con la partecipazione dei docenti preparatori Michele Cetera (clarinetto), Anna Paola De Biase (sax) e Michele Eletto dell’IC Fermi, Natalia Bonello del Liceo Stigliani, insieme ai componenti della Junior Band del Lams (diretta dal M° Felice Tamborrino).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Isabella Abbatino