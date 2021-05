GINOSA CONQUISTA LA 23^ BANDIERA BLU.

È ufficiale. La Bandiera Blu continua a sventolare a Marina di Ginosa, tra le 201 località balneari in tutta Italia premiate quest’anno. La comunicazione è arrivata oggi in diretta durante un apposito evento online organizzato dalla FEE (Foundation for Environmental Education). L’ambìto riconoscimento viene assegnato ogni anno alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio e per Ginosa è frutto di un lavoro della durata di un anno per il rispetto di tutti i criteri e gli adempimenti sempre più stringenti in merito agli standard non solo ambientali. <Sentiamoci ancora più orgogliosi di essere abitanti di questo splendido territorio – dichiara il Sindaco di Ginosa Vito Parisi – Marina di Ginosa è ancora una volta Bandiera Blu ed è tra le 201 località balneari in tutta Italia premiate. Questo è il vessillo numero 23. Un grande obiettivo raggiunto, mai scontato, specialmente durante un periodo difficilissimo come quello che stiamo vivendo legato alla gestione della pandemia. Il drappo FEE appartiene alla comunità, a ciascuno di noi, ed è sempre bello quando ce ne vantiamo (giustamente!) dicendo “Siamo Bandiera Blu!’’. La comunicazione è arrivata oggi in diretta durante un apposito evento online organizzato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) a cui ho preso parte assieme alle funzionarie dell’Ufficio Ambiente, che ringrazio per aver seguito l’intero iter. Qualità delle acque, educazione ambientale ed informazione, gestione ambientale, servizi e sicurezza: questi sono i criteri di valutazione della FEE che il Comune di Ginosa ha soddisfatto attraverso specifici adempimenti che partono dall’attenzione al tema della sostenibilità sino a quello della raccolta differenziata, che ha raggiunto ottime percentuali e su cui si può ancora migliorare. Ma per quanto mi riguarda, quest’anno la Bandiera Blu è dedicata all’impegno della quasi totalità degli attuali concessionari nell’eliminare le criticità che incidevano sul paesaggio e sulla bellezza della nostra spiaggia. È stato un segnale fortissimo che, come Sindaco, non posso che apprezzare. Motivo per cui, difenderemo con tutte le nostre forze il ricorso fatto dall’AGCM riguardante il rinnovo delle concessioni demaniali. L’Amministrazione è stata chiamata a fare delle scelte e lo ha fatto stabilendo delle condizioni in grado di tutelare tutti, pubblico e privato, tracciando un solco lungo il quale potrà avvenire lo sviluppo economico, culturale ed ecologico nel nostro territorio. Gli adeguamenti effettuati hanno permesso di rilasciare le proroghe delle concessioni. Continueremo ad impegnarci per la tutela e lo sviluppo della bellezza, ma quest’anno la Bandiera Blu rappresenta qualcosa in più. E le nuove concessioni saranno incardinate in questo nuovo ordine. Rincresce constatare che solo pochi concessionari non hanno deciso di seguire questo percorso, iniziato due anni fa, basato sul rispetto delle norme, che sta dando i suoi frutti e che ha permesso i rinnovi. La Bandiera Blu aumenta l’appetibilità turistica di una località balneare. Una appetibilità, appunto, che è destinata a essere sempre più alta grazie a molteplici progetti su cui stiamo lavorando, destinati a modificare letteralmente l’immagine di Marina di Ginosa. In primis, la riqualificazione del lungomare, che porterà ad avere una fruizione degli spazi da parte delle persone mai vista prima a Marina di Ginosa>>.

