ROSETO CAPO SPULICO SULLE PAGINE DEL GIORNALE INGLESE “THE GUARDIAN”

Dalla partnership con ITS Italy, società londinese a guida di in un network di iniziative operative su tutto il territorio nazionale per la promozione e l’attrazione di investimenti esteri a carattere immobiliare e di riqualificazione del territorio, alle pagine del giornale inglese “The Guardian”, continua il percorso di posizionamento di Roseto sullo scenario nazionale ed ora internazionale. Il protocollo d’intesa siglato tra l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Rosanna Mazzia e la ITS ITALY punta alla rigenerazione urbana del borgo attraverso la creazione di opportunità residenziali e lo sviluppo immobiliare dal quale far nascere un nuovo programma di crescita socio-economica della Comunità. Un programma ambizioso, senza oneri per il Comune, attraverso il quale poter avviare un nuovo processo di riqualificazione e recupero del patrimonio architettonico, paesaggistico e culturale del Borgo di Roseto Capo Spulico con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri volti alla riqualificazione immobiliare del Centro Storico e alla creazione di nuove modalità di fruizione.

Un percorso appena avviato, ma di cui si è già interessato uno dei più importanti e autorevoli quotidiani nel Regno Unito, portando sulle proprie pagine un interessante articolo sui Borghi italiani. Un mercato, quello inglese, particolarmente interessato alla “grande bellezza” custodita nei piccoli borghi d’italia, luoghi dove assaporare la vera essenza del “Made in Italy”.

“Siamo davvero orgogliosi – ha affermato il Sindaco di Roseto Capo Spulico Rosanna Mazzia – che il progetto di cui facciamo parte abbia suscitato tanta attenzione e curiosità in uno dei quotidiani più importanti del Regno Unito e di poterci presentare al pubblico d’oltremanica tra i Borghi partner di Its Italy… siamo sulla strada giusta e non vogliamo fermarci…”

