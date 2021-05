DA DOMANI LUNEDI 10 MAGGIO SI TORNA IN ZONA GIALLA. BELLA NOTIZIA PERTUTTI

Una bella notizia per tutti. Da domani, lunedi 10 maggio, si volta pagina e si torna in zona gialla, sperando e auspicando di non dover più tornare indietro. Un cambio di colore atteso dalla nostra gente, che in un certo senso modifica le regole e, sicuramente anche le abitudini un po’ di tutti noi. E’ importante ed essenziale però, che al cambio di colore e quindi delle regole, non corrisponda un abbassamento del livello di guardia soprattutto per quello che è il distanziamento tra le persone e la mascherina che occorre sempre indossare. Le nuove norme ci indicano che ci si può spostare anche negli altri comuni della provincia e della regione, naturalmente restando nei confini della nostra Basilicata. Ma tra pochi giorni sarebbero attese altre modifiche alle norme che ci hanno accompagnato in questi ultimi mesi: forse addirittura dal prossimo lunedì 17 maggio il coprifuoco verrebbe spostato alle 23 o anche alla mezzanotte. Ovviamente i nostri sindaci sono allertati per far garantire il rispetto delle regole già dai prossimi giorni per quel che concerne soprattutto gli assembramenti in vari luoghi, magari approfittando anche del bel tempo e per riassaporare quelli che saranno i primi nuovi momenti di libertà. E per questo, vanno aiutati. E’ chiaro che le nuove regole non significa assolutanente quel “liberi tutti” con il rischio, come già è avvenuto in precedenza, di ritornare indietro e determinare nuovi e pericolosi contagi paventando così una nuova pericolosa chiusura. E’ dovere di tutti quindi, ma anche responsabilità di tutti, di evitare un ritorno al passato, ora che il pericolo sembra giorno per giorno allontanarsi. La zona gialla, ricordiamo, è un bene per tutti, per ciascuno di noi ma anche per la ripresa delle attività economiche ed anche per quel che riguarda le attività sociali di cui tutti abbiamo bisogno. E allora ? Allora, approfittiamo di questa nuova libertà che ci è stata concessa e, soprattutto, godiamocela come una cosa bella e preziosa, senza mai dimenticare però, che ognuno di noi deve difendere questo risultato ottenuto comportandoci in modo più che responsabile. Da cittadini esemplari. Da veri pisticcesi. MICHELE SELVAGGI

