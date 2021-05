Forza Italia Giovani Basilicata: Webinar «L’Italia riparte, tra rischio calcolato e nuove opportunità economiche»

Il movimento giovanile di Forza Italia Basilicata, in linea con il percorso di rinnovamento e coinvolgimento dei cittadini avviato ormai da qualche tempo, sopratutto dei più giovani nei temi di interesse generale, è felice di poter presentare alla comunità di Basilicata il Webinar online «L’Italia riparte, tra rischio calcolato e nuove opportunità economiche».

L’attività, che sarà trasmessa sui canali ufficiali Facebook e YouTube del nostro soggetto politico, è in programma il 14 Maggio C.M a partire dalle ore 18:30.

«Obiettivo dell’incontro» – sottolineano gli organizzatori per voce del coordinatore Regionale Nicola Padula – «è quello di offrire spunti di riflessione e crescita per i nostri cittadini, attraverso la voce autorevole di numerosi rappresentanti delle organizzazioni datoriali e produttive, in un momento storico così complesso come quello attuale».

L’evento, che vedrà tra gli altri la partecipazione dei massimi referenti del nostro Partito, a partire dal Coordinatore Regionale Giuseppe Moles, Sottosegretario di Stato a Palazzo Chigi, oltre che del Deputato azzurro Michele Casino, sarà l’occasione per discutere dei nuovi orizzonti economici e lavorativi in riferimento alla nuova fase che, come sistema Paese, ci apprestiamo a vivere.

Presenti tra i relatori che si avvicenderanno nella discussione, inoltre, Il Presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma, Leo Montenurro per il CNA, Marianna Dimona per Confcommercio e Michele Martulli per la Fiavet.

Nel volgere dell’attività, al fine di recepire spunti di crescita e proposte certamente utili finanche per le azioni di quanti nel nostro partito assolvono ruoli di rilievo istituzionale, saranno ascoltati alcuni operatori economici direttamente colpiti dagli effetti della pandemia, con particolare attenzione ai comparti del turismo, eventi, wedding e sport.

Correlati