Policoro: vaccinazioni ai cittadini della Calabria

“Dall’inizio delle somministrazioni prenotate sul Portale Poste, il 15 Aprile 2021, in 23 giorni solo 192 cittadini della Regione Calabria sono stati vaccinati a Policoro. Una media di 8 al giorno. Si tratta di un numero assai esiguo, nonostante il sistema di Poste favorisca la circolarità. Siamo felici di aver reso un servizio anche ad alcuni cittadini della vicina Calabria. Il numero esiguo non ha pregiudicato in alcun modo le prestazioni in favore dei cittadini di Policoro e della provincia di Matera. Non solo, ma insieme alla Regione Basilicata abbiamo intenzione di potenziare le somministrazioni di vaccino a Policoro nel corso della stagione estiva”.

Lo comunica in una nota il Direttore Sanitario, Giuseppe Magno