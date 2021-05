Nasce a Rionero in V. l’ArcheoClub del Vulture aps “Giuseppe Catenacci”

Parlare di Regione del Vulture prescindendo dall’archeologia è cosa impossibile. È con questa

consapevolezza che siamo onorati di poter annunciare la nascita dell’ultima sede ArcheoClub in

Basilicata. ArcheoClub del Vulture aps “Giuseppe Catenacci” è il nome, infatti, dell’ultimo nato

nella casa per eccellenza tra le associazioni che si occupano della tutela, promozione e valorizzazione

dei beni materiali e immateriali italiani.

Un ArcheoClub dedicato anzitutto all’Uomo, allievo prediletto del Fortunato, che ha speso la sua

intera esistenza per il bene del Mezzogiorno d’Italia e che vede la sua luce in un difficile momento

per la nostra amata Nazione, ma che vuole proiettarsi ad un futuro di rinascita e di ritorno progressivo

ad una normalità che da troppo è sospesa. La sede centrale sarà Rionero in Vulture che per questioni

geografiche è facilmente raggiungibile da tutto il bacino che, l’appena nato sodalizio, intende tutelare.

Dalla Valle di Vitalba a Ripacandida, da Ruvo del Monte, Rapone, San Fele a Rapolla e Barile mai

prescindendo dall’Ager Venusinus o dalle plaghe plioceniche di Monticchio. Ci attendono grandi

sfide, cooperazione e collaborazione sono le parole d’ordine che animeranno la nostra mission quali

interlocutori privilegiati di enti di particolare rilevanza come Ministeri, Regione Basilicata, Provincia

di Potenza, Comuni, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, Direzione

Regionale dei Musei ecc. Sappiamo che non sarà facile, poco o nulla è stato fatto in questi anni per

una zona che è certamente tra quelle a più alto tasso archeologico, monumentale e paesaggistico

dell’intera regione Basilicata.

È per noi fondamentale, anzi vitale, in questo preciso momento avvicinare il maggior numero

possibile di persone alla Storia, all’Archeologia, alle nostre Radici, Identità e Tradizioni. Tramandare

valorizzando e tutelando il nostro incredibile patrimonio culturale è possibile soltanto alimentando la

consapevolezza, circa l’unicità dei luoghi, in ognuno di noi giorno dopo giorno, con fatica e amore,

con coraggio e passione nutriti dal fuoco della conoscenza che deve permeare le coscienze di noi,

uomini moderni. Se è vero che gli uomini camminano su strade percorse da altri uomini, non ci resta

che farlo scientemente: ogni passo, ogni orma, ogni traccia di chi è passato prima di noi è qualcosa

da cui trarre insegnamento. L’appello, va da sé, è uno solo: Adesso. Insieme. Sarà la nostra unione a

fare la forza.

Per iscriversi basta contattarci al seguente indirizzo: archeoclubdelvulture@gmail.com

Il Presidente Antonio Cecere